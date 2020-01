Gordijnen vatten vuur na kortsluiting AHK

20 januari 2020

16u08 0 Menen In de August Debunnestraat in Menen brak maandagmorgen omstreeks 7 uur brand uit in een woning. Daar vatte een verlengsnoer, dat vanuit de woonkamer naar de keuken liep om een vrieskast van elektriciteit te voorzien, vuur na een kortsluiting. Het gezin kon op tijd de woning verlaten.

Enkele gordijnen en een elektrisch vuurtje die vlakbij de kortsluiting stonden, vatten ook al snel vuur. In de huurwoning woont een gezin met vier kinderen. Het waren de kinderen die alarm sloegen toen ze zich aan het klaarmaken waren om naar school te gaan. De vader hoorde het geroep van zijn kinderen en snelde meteen naar beneden waarna hij de kinderen zo snel mogelijk naar buiten bracht. De moeder was al gaan werken. De schade bleef beperkt tot de plek van de kortsluiting. Zo was het plafond erboven helemaal zwart. Beperkt, maar toch moesten de inwoners even elders onderdak zoeken zodat het huis helemaal kon worden schoongemaakt. Het gezin kan zo lang het nodig is, schuilen bij de grootmoeder.