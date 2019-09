Golden Classic Rally in een Mercedes-Benz 300 Adenauer Christophe Maertens

22 september 2019

08u31 4 Menen Het centrum van Lauwe was dit weekend de uitvalsbasis voor de Golden Classic Rally. De vele deelnemende oldtimers konden op heel wat belangstelling rekenen.

Tussen de deelnemers Philippe Slembrouck uit Menen, die de trotse eigenaar is van een Mercedes 300 uit 1952. “Ik heb die wagen in Portugal kunnen kopen en hem op een aanhangwagen naar hier gebracht”, aldus Philippe. De wagen wordt ook een Adenauer genoemd, omdat de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer de auto als dienstvoertuig koos. “In onze regio ben ik wellicht de enige die nog zo’n type Mercedes in bezit heb”, aldus Philippe. De rondrit dit weekend bracht de oldtimers in de voormiddag naar de streek rond Zwevegem en Spiere-Helkijn, in de namiddag reden de wagens richting Sint-Eloois-Winkel en Dadizele. In het centrum van Lauwe waren er optredens en randanimatie.