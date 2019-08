Glasbol gaat ondergronds aan station Peter Lanssens

02 augustus 2019

13u26 1 Menen De glasbol aan het station van Menen is door een ondergronds exemplaar vervangen. Ondergrondse glasbollen geven minder aanleiding tot sluikstorten in de onmiddellijke omgeving.

“Team 8930 besliste daarom om verder in het ondergronds brengen van glasbollen in onze stad te investeren”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (sp.a). “De stationsomgeving verdiende onze extra aandacht op het vlak van netheid en sluikstorten. Vandaar het initiatief om hier eerst in te grijpen. De werken, uitgevoerd door de afvalintercommunale Mirom, kostte zo’n 11.000 euro. Er zijn nu trouwens ook twee nieuwe en mooier ogende glasbollen aan de Sint-Niklaaskerk in Rekkem. Netheid is voor Team 8930 één van onze topprioriteiten”, aldus Patrick Roose.