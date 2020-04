Gitarist speelt dagelijks twee nummers als dank voor onze zorgverleners Christophe Maertens

02 april 2020

21u21 0 Menen Ben Hamers (64) uit Lauwe komt elke avond om 20 uur met zijn gitaar op straat om twee nummers te spelen. “Ik wil daarmee de zorgverleners een hart onder de riem steken, maar ook een vuist maken tegen de regering.”

De 64-jarige gitarist speelt als amateur al meer dan 40 jaar muziek in verschillende groepen en bezettingen. “Ik wou nu ook wel iets doen om mijn steun te betuigen aan de mensen die in deze zware periode voor ons zorgen”, zegt de zestiger. “Maar het is ook mijn manier om de regering op te roepen alert te blijven.” Ben speelt elke avond twee nummers. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het een optreden wordt en we mogen er geen samenscholing van maken. Daarom dat ik ook niet meer dan 2 nummers speel. Een muzikant speelt graag voor een publiek, maar in dit geval moeten we toch een beetje oppassen. Ik kan echter nog een tijdje doorgaan, want ik heb zo’n 450 nummers in voorraad. Ik speel vooral bluesnummers, maar ook wat country.” Ben is van plan te spelen tot het einde van de crisis. “Als dat mag natuurlijk”, klinkt het.