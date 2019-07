Ghislain (53) nieuwe uitbater brasserie ’t Badhuis Alexander Haezebrouck

10 juli 2019

08u31 0 Menen Ghislain Overbergh (53) is de nieuwe uitbater van brasserie ’t Badhuis in het recreatiebad. Tot voor kort baatte hij nog het sportcentrum Keep Fit in Wevelgem uit. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en zie dit volledig zitten”, zegt Ghislain die hulp krijgt van zijn dochter.

“Drie jaar geleden had ik me al eens kandidaat gesteld om ’t Badhuis te kunnen uitbaten, maar dat is toen niet door gegaan”, vertelt Ghislain Overbergh (53) uit Wervik. “Maar het is al die tijd wel in mijn hoofd blijven spelen. Toen bleek dat de vorige uitbaters er na drie jaar mee wilden stoppen, is het snel gegaan.” Voor de vorige uitbaters, Stephane Desmet en Veronique Dewildeman werd het na drie jaar net iets te druk om de brasserie te blijven runnen. “Daar heb ik geen schrik voor”, vertelt Ghislain. “Ik ben het gewoon om zeven op zeven te werken, dus dat lukt wel. Verder ga ik proberen er mijn eigen draai aan te geven. We zijn open vanaf 11 uur en zorgen voor een verzorgde maaltijd over de middag.” Het Keep Fit Resort langs de Menenstraat in Wevelgem staat ondertussen te koop.