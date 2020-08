Gezonken plezierbootjes uit de Leie gehaald



Alexander Haezebrouck

11 augustus 2020

17u34 14 Menen De twee plezierbootjes die vorige week dinsdag zonken in de Leie langs de Sluizenkaai in Menen, zijn dinsdagmorgen uit de Leie gehaald. Het duurde een tijdje vooraleer het nodige materiaal beschikbaar was om de bootjes uit het water te liften.

Twee aangemeerde plezierbootjes zonken vorige week dinsdag plots langs de Sluizenkaai in Menen. Beiden kregen wellicht te veel water binnen nadat in de nacht van maandag op dinsdag een groot vrachtschip was gepasseerd die voor een hevige golfslag zorgde langs de Sluizenkaai. Een van de eigenaars van de plezierbootjes merkte in de voormiddag op dat een van de bootjes scheef kwam te liggen. Daarna ging het plots snel en zonken de bootjes. De brandweer snelde ter plaatse maar kon aanvankelijk niet veel doen. Het was wachten op een kraan om de bootjes vanop de weg enkele meters dieper uit het water te tillen. Dat bleek niet meteen mogelijk. Beide bootjes werden dan maar gestabiliseerd om dan deze morgen uit het water te tillen. Een van de bootjes is alvast volledig kapot. Of het ander bootje nog te herstellen valt, moet nog blijken.



