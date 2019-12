Gestolen Franse vrachtwagen teruggevonden in Rekkem AHK

29 december 2019

Een vrachtwagen die gestolen werd Frankrijk in de nacht van donderdag op vrijdag in Villeneuve D’asque in Frankrijk werd de dag erna ’s morgens teruggevonden in de Neerweg in Rekkem. De vrachtwagen met Franse nummerplaat werd teruggevonden op de parking van een klein bedrijventerrein. De ruit aan de bestuurderskant was stukgeslagen. De vrachtwagen zelf was volledig leeggehaald. De politie takelde de vrachtwagen. Ze onderzoekt de zaak verder met de Franse gendarmerie.