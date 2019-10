Gestolen auto knalt tegen vrachtwagen aan ringweg LSI

17 oktober 2019

17u12

Bron: LSI 0 Menen Langs de Hogeweg in Menen is donderdagvoormiddag een gestolen auto tegen een vrachtwagen geknald. De twee inzittenden vluchtten weg maar konden opgepakt worden. De man uit Wervik achter het stuur wordt verhoord door de politie.

Rond 9.30 uur negeerde de automobilist de voorrangsregels aan de Ringweg in Menen. Op dat ogenblik reed een vrachtwagen voorbij en kwam het tot een zware aanrijding. De trucker probeerde nog uit te wijken maar belandde op de zij. De gestolen wagen tolde in het rond. De twee inzittenden raakten nauwelijks gewond en sloegen te voet op de vlucht. Dankzij camerabeelden en de hulp van passanten kon de politie van de zone Grensleie het spoor van de vluchters volgen en kon het duo ingerekend worden. De passagier is ondertussen al opnieuw op vrije voeten. De automobilist uit Wervik wordt verder verhoord. De wagen bleek in Wallonië te zijn gestolen. De trucker raakte ook slechts lichtgewond.