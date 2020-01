Gestolen Audi uitgebrand teruggevonden in Frankrijk AHK & MPM

12u11 0 Menen De gestolen Audi Q2 van Dieter Dejonghe uit Rekkem is maandag uitgebrand teruggevonden in Wasquehal bij Roubaix in Frankrijk. Dieven gingen er vorige maand vandoor met de Audi en e-bike van Dieter en de Mercedes van zijn ouders. De e-bike werd onaangetast teruggevonden in Tourcoing.

Dieven gingen er in de nacht van 19 op 20 december vandoor met de Audi Q2 en de e-bike van Dieter Dejonghe uit de Murissonstraat in Rekkem en de Mercedes van zijn vader. Het gezin lag te slapen en merkte niets van de inbraak. “Een hele tijd hoorden we niets van het onderzoek, maar de e-bike van het merk Cowboy is wel gelinkt aan een applicatie”, vertelt Dieter. “Daarop kon ik zien dat de fiets kort na de inbraak in Roubaix was. Daarna stond hij plots in Tourcoing, waar hij enkele dagen stil stond. De Franse politie is hem dan gaan halen. Ze hebben de fiets teruggevonden in de gemeenschappelijke ruimte van een appartementsgebouw. Mogelijk lieten de dieven de fiets daar gewoon achter, want zonder verbonden te zijn met de app kun je niets doen met die fiets. Ook de oplader hadden ze niet mee. Ik ben de e-bike samen met mijn vader gaan ophalen in het politiebureau van Tourcoing. De fiets is volledig in orde. Maandag kregen we dan telefoon dat mijn Audi uitgebrand was teruggevonden in Wasquehal. Dat is minder nieuws natuurlijk. Het ging om een auto van mijn werk, die gelukkig wel omnium verzekerd was.”

Van de Mercedes ontbreekt nog elk spoor. “We vrezen dat die voorgoed weg is, mijn ouders kochten ondertussen al een nieuwe auto. Ook een spoor naar de daders is er nog niet.”