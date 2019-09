Gesneuvelde Meense piloot herdacht in Nederlands dorpje LBR MPM

29 september 2019

19u54 0 Menen De Meense piloot Jean-Noël Vandaele kreeg afgelopen weekend een gedenkplaat in het Nederlandse dorpje, Alblasserdam. De piloot liet er 75 jaar geleden het leven toen hij er neerstortte met zijn vliegtuig.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Meense Hawker Typhoon-piloot Jean-Noël Vandaele neerstortte met zijn vliegtuig in Alblasserdam. De Meense piloot werd herdacht in het dorp waar hij neerstortte met een herdenkingsbijeenkomst en de onthulling van een herdenkingsbord. Schepen Angelique Declercq was bij de herdenking aanwezig. “De gedenkplaats bevat een steun en een herdenkingsbord met informatie over hem. Een bank werd naast de gedenkplaat gezet en nodigt uit om even te reflecteren. Een replica van zijn vliegtuig zal nog naast de plaats gezet worden. Onderdelen van het vliegtuig werden gevonden en worden opgegraven”, zegt schepen Declercq.

“Jean-Noël Vandaele werd geboren in Menen op 25 december 1912, vandaar zijn naam Noël. Op 28 september 1944 kwam hij om het leven bij het neerstorten van zijn jachtvliegtuig in polder Kortland in Alblasserdam. Hij probeerde nog te springen, maar overleefde de sprong niet. Hij werd neergehaald door de Duitse artillerie. De Duitse soldaten gaven de inwoners van Alblasserdam de opdracht om zijn lichaam in een put te gooien, maar dat weigerden ze en gaven hem een eervolle begrafenis. Op het moment dat hij werd neergehaald in Alblasserdam, was Menen al bevrijd..”, vertelt schepen Declercq.

“Voor de inwoners van het dorp is dit een heel bijzonder verhaal. Men heeft heel erg gewerkt aan deze herdenking en de inwoners werden hier ook bij betrokken. Familieleden van de piloot waren ook bij de herdenking aanwezig.” Schepen Declercq gaf de dochter van Jean-Noël Vandaele een boek over Menen.