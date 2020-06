Geparkeerde Mercedes A AMG uitgebrand in Menen, onderzoek naar brandstichting LSI

30 juni 2020

00u29

Bron: LSI 3 Menen In Menen is maandagavond mogelijk voor de derde keer in drie dagen tijd brand gesticht. Dit keer ging een geparkeerde Mercedes A AMG volledig in de vlammen op langs de Moeskroenstraat.

Zaterdagochtend ging in alle vroegte een bestelwagen in de vlammen op langs de Oostkaai in Menen. Zondagnacht was het de beurt aan een leegstaand pand wat verderop langs de Oostkaai. Telkens stond vast dat het om brandstichting ging. Of beide gevallen met elkaar iets te maken hebben, is onduidelijk maar wordt onderzocht.

Rond 22.30 uur maandagavond vloog langs de Moeskroenstraat de geparkeerde Mercedes A AMG van Vincent Dubois uit Lauwe (Menen) in brand. Het vuur verteerde zijn hele wagen. De eigenaar zat vlakbij bij een vriend. “Een ramp”, aldus de eigenaar. “Over 14 dagen vertrekken we op reis met de wagen. En morgen (dinsdag, nvdr) moet ik werken.” De politie van de zone Grensleie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Er werd ook gekeken naar glasscherven wat verderop op de rijweg.