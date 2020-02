Geparkeerde auto uitgebrand op de Barakken LSI

03 februari 2020

21u40

Bron: LSI 0 Menen Op de Barakken in Menen is maandagavond een geparkeerde auto uitgebrand. Het vuur zorgde ook voor schade aan een tweede wagen en de voordeur van een woning.

Het vuur ontstond rond 20.30 uur onder de motorkap van de geparkeerde BMW van een Franse handelaar. “De wagen stond hier al stil sinds 13u”, aldus de man, die net zijn handelszaak op de Barakken aan het schoonmaken was. “Ik heb geen idee wat de oorzaak zou kunnen zijn.” De vlammen en de hitte zorgden ook voor schade aan de achterkant van de Nissan Qashqai van een buurtbewoner. Die kon zijn wagen nog wat verplaatsen maar de achterkant was toch al zwartgeblakerd en gesmolten van de hitte. Die zorgde er ook voor dat het glas in de voordeur van een rijwoning sneuvelde. Er raakte niemand gewond. De brandweer van de zone Fluvia zorgde voor de bluswerken.