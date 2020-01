Georgiërs proberen gestolen tabak te verpatsen, maar worden opgepakt VHS

05 januari 2020

16u49 0 Menen De politie heeft zaterdagnamiddag twee Georgiërs gevat die samen met enkele kompanen gestolen tabak probeerden te verpatsen in een tabakswinkel in de Moeskroenstraat in Menen.

De twee stapten rond 14.30 uur met twee kompanen de winkel Franco Belge binnen. Daar vroegen ze de eigenaar of hij enkele dozen tabak wilde kopen van hen. De winkelier herkende enkele van de Georgiërs omdat ze eerder in zijn zaak al diefstallen hadden gepleegd. Hij ging niet op het aanbod in, maar verwittigde de politie. Die kon twee van de vier verdachten inrekenen. De twee anderen konden ontkomen, maar moesten hun wagen met Franse nummerplaat achterlaten. De opgepakte Georgiërs werden ter beschikking gesteld van het parket. Er zal worden nagegaan voor welke feiten ze in aanmerking komen.