Gemeenteraadslid Fré Vandamme nieuwe voorzitter CD&V Menen AHK

26 november 2019

18u07 0 Menen Fré Vandamme (43) is verkozen tot de nieuwe afdelingsvoorzitter van CD&V Menen. Dat gebeurde afgelopen weekend tijdens een ontbijtvergadering waar alle leden op uitgenodigd waren. Vandamme haalde net geen 80 procent van de stemmen. “Zo’n score doet deugd en je voelt dat je gedragen wordt door de partij”, reageert de kersverse voorzitter.

Fré Vandamme is 43 jaar en ook huidig gemeenteraadslid voor CD&V in Menen. Hij volgt Peter Depoot op die drie jaar voorzitter is geweest. “Het is aangenaam dat zoveel leden van de partij mijn visie delen”, zegt Fré Vandamme. “Vooral organisatorisch gaan we enkele zaken aanpassen. Zo zal er een werkgroep komen die zich enkel op inhoud zal focussen en het actualiseren van ons programma. We gaan ook onze evenementen uitbreiden. Nu is dat enkel de Nieuwjaarsreceptie en het Oranje Feest. We enken bijvoorbeeld aan een fietstocht. Een derde punt is een communicatiecel oprichten. Met de sociale media moet je op bepaalde zaken heel snel kunnen reageren als partij, daar gaan we in investeren. Uiteindelijk willen we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de grootste partij van Menen, Rekkem en Lauwe worden.” Fré Vandamme was 16 jaar zelfstandig maar heeft zijn bedrijf vorig jaar overgelaten. Nu geeft hij les en is hij begeleider van OKAN leerlingen. Dat is onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Voormalig voorzitter Peter Depoot blijft zelf ook actief binnen CD&V Menen en zal verder zetelen in het bijzonder comité van het OCMW.