Gemarkeerd biljet van bewoner woonzorgcentrum doet stelende poetshulp de das om VHS

05 februari 2020

18u16 4 Menen P.V. riskeert drie maanden cel omdat ze geld en een horloge pikte van een bewoner van het woonzorgcentrum waar ze als poetshulp aan de slag was. Het vermoeden van diefstal werd hard gemaakt door een eenvoudig trucje. Eén gemarkeerd bankbiljet volstond.

Een bewoner van het woonzorgcentrum Andante, langs de Volkslaan in Menen, vertelde plots aan het verzorgend personeel dat hij al verschillende keren bestolen was op zijn kamer. Er was geld verdwenen, en een horloge. Hij vermoedde ook dat het poetshulp P.V. was die de diefstallen pleegde. De directie van het woonzorgcentrum besloot een val op te zetten.

Gekregen, niet gestolen?

De bankbiljetten die in de portefeuille van de man staken, werden onopvallend gemarkeerd. Poetshulp P.V. werd nauwlettend in het oog gehouden. Toen de vrouw op een keer na haar dagtaak wilde vertrekken naar huis, werd ze tegengehouden. Ze bleek één van de gemarkeerde biljetten bij zich te hebben. De vrouw probeerde de directie nog wijs te maken dat ze het geld had gekregen maar die uitleg kwam heel ongeloofwaardig over. Het openbaar ministerie vordert drie maanden cel en een boete voor de vrouw die nog een blanco strafregister heeft. Vonnis op 2 maart.