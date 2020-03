Geld en fotomateriaal gestolen uit bedrijfskassa VHS

16 maart 2020

11u20 2

Onbekenden hebben ingebroken in een bedrijfsgebouw langs de Rekkemstraat in Lauwe. Dat gebeurde niet met veel geweld, op het slotplaatje in de deurstijl was enkel een inkeping te zien. De dieven gingen in het bureel aan de haal met een kassa die in een niet-afgesloten ladeblok zat. De zaakvoerder stelde ook vast dat er een cameratas verdwenen was, waarin ook een lens en een geheugenkaartje staken. De politie is een onderzoek gestart.