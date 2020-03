Geen wegwerpbekers meer op Sierk Ecologiek Alexander Haezebrouck

07 maart 2020

Hoe kan ik mijn evenement duurzamer maken? Op die antwoorden biedt Sierk Ecologiek op zaterdag 14 maart in CC De Steiger een antwoord. “Vooral de wegwerpbekers verdwijnen”, zegt organisator Arne Vercamer. “Veel organisaties hebben vragen over hoe ze hun evenement meer ecologisch kunnen maken. Daarom bieden we hen een interactieve namiddag over duurzaam organiseren.” Tijdens die namiddag zullen bijvoorbeeld ook Mirom, de milieupolitie en de organisator van Dranouter Festival aanwezig zijn om allerlei tips te geven.