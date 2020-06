Geen overrompeling, wel meteen gezellig druk in barakken na grensovergang Alexander Haezebrouck

17u59 0 Menen Het was maandagnamiddag al meteen opmerkelijk drukker dan de voorbije weken in de barakken in Menen nadat de grens met Frankrijk opnieuw werd open gesteld. “Dit doet echt enorm veel deugd”, klinkt het bij de handelaars in koor.

Heel wat handelaars in de barakken in Menen openden hun zaak maar voor enkele dagen toen ze dat van de nationale veiligheidsraad mochten. Voor de handelaars was het de moeite niet, er kwam amper volk omdat de grens met Frankrijk nog gesloten was. Die grens is na drie lange maanden eindelijk opnieuw open. “We hebben vandaag toch opmerkelijk beter gewerkt dan andere maandagen in het verleden”, zegt Frederik Geldhof van de tabakswinkel Straffen Toebak. “Na al die maanden doet dit echt deugd. We hebben al die maanden aan amper 10 procent kunnen werken.” Ook voor de horecazaken in de barakken is er licht aan het einde van de tunnel. “Het is gezellig druk, maar het loopt zeker nog niet over”, vertellen Pascal Verduyn van crèmerie Pascal en Christophe Vermeulen van Bistro Franco. “Ik moest mijn vaste medewerkster noodgedwongen op technische werkloosheid plaatsen”, vertelt Pascal Verduyn. “Dat deed pijn aan mijn hart. Zelf heb ik nog een beetje kunnen doorwerken door mensen te laten komen afhalen. Omdat we aan de grens zitten, is deze straat een beetje zoals een openlucht supermarkt. Zolang die grens niet open mocht, konden we niets doen. Of we meteen terug op het niveau van voor de coronacrisis zullen zijn, weten we pas over vijf weken.” Christophe van Bistro Franco is eveneens opgelucht. “Normaal is maandag een sluitingsdag voor mij, maar uiteraard maakte ik vandaag een uitzondering. Ik woon in Komen en ik zag dat ze in Wallonië toch soepeler omgingen met het sluiten van die grenzen. Anderzijds zijn ze in Vlaanderen heel correct en snel geweest met de premies, dat is iets anders in Wallonië. Dat het maar snel opnieuw topdagen zijn hier in de barakken.

Druk in Match in Halluin

De Menenaars en Vlamingen vonden maandag ook meteen opnieuw hun weg naar de supermarkt Match in Halluin, zo’n 100 meter over de grens. “Voor corona kwamen we zeker één keer per week”, vertellen Luc Callewaert en Corine Mestdagh. “Nu kunnen we eindelijk opnieuw naar onze favoriete supermarkt. Iedereen weet dat het water, de frisdranken en veel alcoholische dranken hier een stuk goedkoper zijn dan in België. Water is hier drie keer goedkoper dan bij ons, uiteraard kopen we dat hier.” Bij Match boden ze tijdelijk thuisleveringen aan in België voor hun Belgische klanten. “Dat hebben we bewust niet gedaan”, vertelt Corine. “Om de Belgische handelaars te steunen hebben we tijdens de lockdown dan ook in België onze boodschappen gedaan.” Bij Match waren ze voorbereid op Belgen die maandag massaal water zouden komen inslaan. Ze plaatsten hun tent buiten waar de klanten voor hun drank terecht konden. Ook volle paletten met water werd klaargezet. En maar goed ook, vooral maandagmorgen was het een toeloop van landgenoten die hun voorraad water en frisdranken kwamen inslaan.