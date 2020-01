Geen gewonden bij zware klap op N58 Alexander Haezebrouck

19 januari 2020

Op de N58 in Rekkem kwam het zaterdagavond tot een zware klap op de kluifrotonde. Het ongeval deed zich voor omstreeks 18.30 uur toen een Ford Focus vanuit de richting van Rekkem de kluifrotonde wou oprijden. De bestuurder van de Ford Focus verleende bij het oprijden van de rotonde geen voorrang aan de auto’s die al op de kluifrotonde reden. De bestuurder knalde in de flank van een Volkswagen. De klap was hevig, maar niemand raakte gewond. Beide wagens raakten wel zwaar beschadigd en zijn wellicht rijp voor de schroothoop.