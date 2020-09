Galloo investeert 14 miljoen euro in Menen om nog kleinere mini-metaalfracties te scheiden LSI

11 september 2020

14u49

Bron: LSI 0 Menen Recyclagebedrijf Galloo uit Menen heeft 14 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe installatie die de allerkleinste metalen van waardeloze fracties moet scheiden. Daardoor slaagt het bedrijf er in de restfractie jaarlijks met enkele duizenden ton te verminderen.

“Met deze installatie kunnen we partikels met een diameter tot 0,3 mm uit de afvalfracties filteren”, vertelt plant manager Thomas Teerlynck. “De vorige installatie, die ook nog maar 5 jaar oud is, kon tot 0,4 mm gaan. Alweer een stap vooruit in de weg naar een zuivere restfractie.” Jaarlijks wordt op die manier zo’n drie- tot vierduizend ton aluminium, koper, inox,… extra aan de afvalstromen onttrokken. Metalen die ook niet moeten gestort worden.”

Het materiaal wordt eerst gebroken en daarna door de installatie gejaagd. Via verschillende zeven en luchtwerveltafels worden de verschillende partikels daarna van elkaar gescheiden.

Jaarlijks recupereert Galloo zo’n 150.000 ton non-ferrometalen uit het afval dat ze verwerken. De nieuwe installatie betekent ook goed nieuws voor 10 extra personeelsleden. Bij Galloo werken nu al 817 personeelsleden, waarvan 369 in België. Het bedrijf verwerkt in 43 filialen in Frankrijk, België en Nederland oude metalen, afgedankte auto’s, afgedankt elektrisch en elektronisch materiaal, kunststoffen en schepen. In 2019 bedroeg de omzet zo’n 475 miljoen euro.