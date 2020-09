Frederik Van Lierde eindigt fantastische loopbaan met triomf in eigen stad: “Mooier kon écht niet.” Maxime Petit

13 september 2020

15u32 0 Menen Frederik Van Lierde heeft zijn prachtige loopbaan beëindigd met een mooie zege in zijn Menen. De succesvolle triatleet die in 2013 zijn hoogtepunt kende met winst in de Ironman weet het zeker: “Mijn afscheid kon écht niet mooier.”

Net geen tranen bij Frederik Van Lierde bij zijn triomftocht in het Vaubanstadion. Hij pakte zondagmiddag zijn laatste zege in een officiële wedstrijd en vloog zijn vrouw nadien meteen in de armen. “Wat een prachtige wedstrijd maar ik heb serieus afgezien”, gaf Van Lierde toe. “Het feit dat de concurrenten een erehaag vormden deed extra deugd. Ik heb ook zelden zoveel volk gezien langs het parcours voor een triatlonwedstrijd in België. Fantastisch gewoon. Dat verdient een gratis vat voor alle aanwezige supporters” Het was 25 jaar geleden dat er nog een triatlon plaatsvond in de grensstad. “We doen er nog minstens vier edities bij”, glunderde burgemeester Eddy Lust na de zege van Van Lierde. “Schitterend dat we in onze stad zo’n topsporter hebben die we op die manier ook in de picture kunnen zetten. Het had heel wat voeten in de aarde om deze wedstrijd in coronatijden te laten doorgaan maar de organisatie heeft prachtig werk geleverd. Van Lierde heeft ons meermaals op de wereldkaart gezet en het doet plezier hoe hoog hij Menen in het vaandel draagt. Een betere ereburger kun je je niet inbeelden.”

Voor Van Lierde was dit afscheid definitief. “Neen, ik maak nooit een comeback”, verzekert hij. “Voor twintigers is dat misschien een optie maar als je de veertig voorbij bent, moet je durven toegeven dat het genoeg geweest is.” Ook de 16-jarige zoon Aaron vindt het welletjes. “We hebben papa zo vaak moeten missen. Ik kijk uit naar de momenten die we voortaan met hem kunnen doorbrengen. Vergeet niet dat hij doorgaans de helft van het jaar in het buitenland zit voor wedstrijden en trainingen. Voor mij is zijn afscheidswedstrijd vandaag het hoogtepunt van zijn loopbaan. Kunnen eindigen met winst voor eigen publiek is gewoonweg geniaal. Dat is een moment dat mij altijd zal bijblijven. Nog meer dan zijn triomf in de Ironman.”