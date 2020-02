Fransman (26) voor rechter na geweld tegen agenten Alexander Haezebrouck

24 februari 2020

Een 26-jarige Fransman uit Rijsel moest zich maandagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat hij zich op 30 januari vorig jaar erg weerspannig opstelde tegenover agenten. Hij trachtte hen te schoppen en te slaan. De politiediensten wilden de man meenemen vanuit de spoeddienst van het ziekenhuis, maar hij was onder invloed en viel niet te bedaren. De agenten slaagden er met de grootste moeite in om de man in de boeien te slaan. Ze brachten hem naar een cel. Maar ook daar wist de Fransman van geen ophouden. Hij bleef roepen, tieren, de agenten verwijten en wild om zich heen slaan. De man riskeert nu een gevangenisstraf van drie maanden. Vonnis op 16 maart.