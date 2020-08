Fransen vlammen aan 179 km per uur op N58, bestuurder test positief op cocaïne



Alexander Haezebrouck

16 augustus 2020

14u27 6 Menen Langs de N58 in Rekkem flitste de politie vrijdagavond een Audi A1 sportback aan een snelheid van maar liefst 178 kilometer per uur waar je slechts 90 mag. In het voertuig bleken drie Fransen te zitten. De bestuurder testte positief op cocaïne en ook in de auto werd drugs gevonden. Het trio werd gearresteerd.

De drie Franse inzittenden scheurden vrijdagavond omstreeks 23 uur met hun Audi A1 sportback 40 tfsi aan maar liefst 178 kilometer per uur voorbij de flitscamera van de politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem). De politie kon de wagen stoppen. In de auto bleek geen enkele van de inzittenden hun rijbewijs of identiteitskaart op zak te hebben. De Audi stond tijdelijk ingeschreven in Frankrijk. De politie maakte eerst een proces verbaal op voor overdreven snelheid, het niet dragen van hun gordels en het niet kunnen voorleggen van rijbewijs en identiteitskaart. Maar na een speekseltest van de bestuurder, bleek die onder invloed te zijn van cocaïne en amfetamines. Ook in de auto zelf werd nog een plastic zakje teruggevonden met wit poeder en enkele resten van cannabis. De drie inzittenden werden daarna gearresteerd door de politie. Hun auto werd getakeld. Ze zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter voor de verschillende inbreuken die ze hebben begaan.