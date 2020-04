Fransen glippen met drugs langs grensversperring LSI

22 april 2020

13u59

Bron: LSI 2 Menen Twee Fransen zitten in de cel op verdenking van drugshandel. Ze glipten langs een wegversperring op het Paradijs in Rekkem (Menen) om ons land binnen te geraken maar konden toch door de politie geklist worden.

Op 15 april reden Kevin D. en Moises D. ondanks de sluiting van de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen toch België binnen. Ze deden dat via de Vagevuurstraat op het Paradijs in Rekkem (Menen), waar betonblokken en een container zijn geplaatst. Een coronapatrouille van de politie merkte hun auto met Franse nummerplaats toch op en wou een controle uitvoeren. Het kwam tot een korte achtervolging. De agenten zagen hoe de passagier ondertussen een zakje naar buiten gooide. Daar bleek ruim 100 gram heroïne in te zitten. Het duo kon opgepakt en aangehouden worden. Beiden ontkennen iets met drugshandel te maken te hebben. Naar eigen zeggen wilden ze in België sigaretten en benzine kopen omdat die er goedkoper zijn dan in Frankrijk. De dag voordien waren ze al betrapt op een niet-essentiële verplaatsing en moesten ze al 250 euro boete betalen. De raadkamer verlengde hun aanhouding al met een maand.