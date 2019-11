Franse truckers maken einde aan blokkade van grensovergang E17 Rekkem ttr/vhs

28 november 2019

06u29

Bron: belga 18 Menen Na onderhandelingen met de politie hebben Franse truckers beslist om rond 8.30 uur een einde te maken aan de blokkade van de grensovergang op de E17 in Rekkem. Die was al sinds 5.30 uur aan de gang. Eerst waren er filterblokkades maar al snel zat de hele snelweg dicht, met ellenlange files tot gevolg. De politie hield het waterkanon en extra manschappen achter de hand voor het geval de situatie manu militari opgelost zou moeten worden maar dat bleek dus niet nodig.

Franse transportorganisaties blokkeerden donderdagmorgen de grens uit protest tegen een maatregel van de Franse regering. Die besliste om de terugbetaling van accijnzen op professionele diesel met 2 eurocent per liter te verlagen. De actie startte om half zes, een half uurtje later dan voorzien. Aanvankelijk ging het om een filterblokkade waarbij personenwagens nog vrije doorgang kregen. Enkele truckers die in de file stonden, konden dat maar matig appreciëren. Onder het mom van ‘wij niet door, dan niemand door’ wisselden ze van rijvak waardoor de snelweg iets na zessen helemaal dicht ging.

Snelweg leeggemaakt

De politie besliste om de snelweg af te sluiten vanaf de afrit LAR (Rekkem-Moeskroen). Het verkeer dat gestrand was tussen die afrit en de grote parking aan de grensovergang, mocht na verloop van tijd keren en onder politiebegeleiding al spookrijdend naar de afrit. Vrachtwagens die vast zaten tussen de parking en de plaats van de blokkade, enkele honderden meter voorbij de Frans-Belgische grens, mochten achteruit rijden om te verzamelen op de parking aan de grensovergang. “Op die manier hebben we de snelweg leeggemaakt”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie, “waardoor de actievoerders een snelweg blokkeerden waar geen nieuwe aanvoer van verkeer meer was. Na onderhandelingen beslisten ze om hun actie te beëindigen. Ze beloofden dat te doen om 8.30 uur.

Alternatieve routes

Het Verkeerscentrum heeft voor de hinder een alternatieve route naar Rijsel voorzien. Ter hoogte van het complex Moeskroen werd het verkeer afgeleid naar het complex Aalbeke, waar het via de E403 kan omrijden naar de grensovergang met Frankrijk op de E42 in Doornik.

Wegens hinder (blokkade) door actievoerders aan de grens in Rekkem is de #E17 naar Frankrijk volledig afgesloten in Moeskroen.

Bij grensovergang met Frankrijk in Rekkem is de #E17 volledig versperd door een manifestatie.

De federatie voor Belgische transporteurs Febetra heeft begrip voor de actie. “We begrijpen dat ze kwaad zijn dat er aan de professionele dieselprijzen wordt gekomen. Aan de andere kant vinden we het niet zo leuk dat wij daar het slachtoffer van zijn”, zegt woordvoerster Isabelle De Maegt.



Ook voor Belgische transporteurs is de professionele diesel belangrijk. “We begrijpen de Franse collega’s net omdat het ook voor ons zo belangrijk is. Het is van cruciaal belang dat die professionele diesel in stand blijft. Wij zijn als sector al fors gehandicapt door de hoge loonkosten dus we hopen dat daar niet aan geraakt wordt”, aldus De Maegt.