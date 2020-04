Franse supermarkt biedt gratis thuisleveringen aan in België: burgemeesters Menen en Wervik not amused Alexander Haezebrouck & Erik De Block

16 april 2020

13u57 106 Menen De supermarkten van de keten Match in Frankrijk aan de Belgische grens bieden een gratis thuislevering aan vanaf een online aankoop van 90 euro. Met een leveringsbewijs kan het grootwarenhuis ook de grens zonder problemen oversteken. “Ik kan dit niet zomaar laten passeren en ga de gouverneur inlichten”, reageert een misnoegde burgemeester Eddy Lust (Open Vld) van Menen.

Het gaat om tien supermarkten die dicht bij de Belgische grens liggen, waaronder die in Halluin bij Menen en Wervicq-Sud bij Wervik. Een eigenaardige actie, maar Match kan blijkbaar toch zonder problemen de grens oversteken. “Het gaat om een professionele verplaatsing, maar ze moeten wel een leveringsbewijs met adres bij zich hebben”, klinkt het bij de politie. Veel Belgen die aan de grens wonen, gingen voor de coronacrisis vaak inkopen doen in Frankrijk omdat sommige producten, zoals frisdrank en water, er goedkoper zijn.

‘Ontoelaatbaar’

De actie schiet bij Meens burgemeester Eddy Lust (Open Vld) in het verkeerde keelsgat. “Ik ga de gouverneur hierover inlichten en bekijken of we hier toch iets kunnen aan doen”, reageert hij misnoegd. “Dit is volgens mij geen essentiële verplaatsing en het komt ook de lokale handelaars bij ons niet ten goede. Dit is bijzonder misplaatst.” Ook in Wervik zijn ze not amused met deze actie van Match. “Zo’n actie is ontoelaatbaar en absoluut ongewenst”, reageert schepen van Lokale Economie Bert Verhaeghe (Open Vld-Groen-Positief Project). “Ik vind dat afbraak van de lokale handel. Zoiets lijkt me toch geen essentiële verplaatsing. Ik zie geen enkele reden om uit het ‘buitenland’ iets aan te kopen. Ik zal onze burgemeester vragen dat hij zijn collega in Menen contacteert om richting de gouverneur een gezamenlijk standpunt in te nemen.”