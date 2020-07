Franse gokverslaafde al 5 maanden in cel na diefstallen op winkelparkings: “Geef me een toegangsverbod tot casino’s.” LSI

20 juli 2020

Een 44-jarige Fransman uit Tourcoing zit al 5 maanden in de cel op verdenking van een reeks diefstallen in auto's op winkelparkings. Vooral in Menen sloeg hij talloze keren toe. Voor de rechtbank in Kortrijk riskeert hij 2 jaar cel. "Geef me een toegangsverbod tot casino's en speelzalen", vroeg de gokverslaafde man zelf aan de rechter.

Op 26 februari kon Hakim M. op de parking van een casino in Menen opgepakt worden. Hij stond al enkele maanden op de radar van de politie op verdenking van tal van diefstallen. Vooral op winkelparkings in Menen loerde M. klanten af. Toen ze hun wagen even onbeheerd achterlieten, bv. bij het terugplaatsen van het winkelkarretje, sloeg hij toe. Hij ging met handtassen aan de haal en slaagde er met gestolen bankkaarten in duizenden euro af te halen van de rekeningen van de slachtoffers. Dat gebeurde niet enkel in Menen, maar ook in Moeskroen, Izegem, Hooglede en Avelgem. Het gestolen geld gebruikte hij om zijn gokverslaving te financieren. In Frankrijk is hij eerder al veroordeeld voor diefstallen, in België beschikt M. nog over een blanco strafblad. “Na 5 maanden in de cel heb ik mijn lesje wel geleerd”, aldus M. Hij vroeg de rechter enkel zijn periode van voorhechtenis als effectieve straf uit te spreken. Vonnis op 31 juli.