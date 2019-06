Fosforbom gevonden bij wegwerkzaamheden Alexander Haezebrouck

25 juni 2019

11u08 0 Menen In de Berkenlaan in Menen zijn arbeiders vanmorgen op een fosforbom gestoten tijdens wegwerkzaamheden. “De bom begon te roken omdat ze in aanraking kwam met de lucht”, zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. De arbeiders gooiden aarde op de bom waardoor het gevaar geweken was.

De brandweer snelde ter plaatse om de situatie van dichtbij te bekijken. Nadat de arbeiders de bom terug hadden ingegraven was het wachten op de ontmijningsdienst Dovo om de fosforbom te komen ophalen. In de Berkenlaan en omliggende straten in de Nieuwe Tuinwijk zijn ingrijpende nutswerken aan de gang in opdracht van De Watergroep en Fluvius. Het volledige water-, gas- en elektriciteitsnet wordt vernieuwd. De werken zouden eind juli volledig afgerond moeten zijn.