Flip Kowlier speelt akoestisch concert voor agenten in online Wieltjesfeesten Alexander Haezebrouck

06 september 2020

14u18 0 Menen Zaterdagavond heeft Flip Kowlier opgetreden voor een vijftigtal politieagenten in CC De Steiger. Het optreden werd ook live gestreamd op Facebook en kwam in de plaats van de geschrapte Wieltjesfeesten. De feesten werden geschrapt door de coronacrisis.

De stad wou de geschrapte Wieltjesfeesten niet zomaar voorbij laten gaan. Als dank voor hun werk in moeilijke omstandigheden mochten politieagenten het optreden van Flip Kowlier in CC De Steiger live bijwonen. Het optreden werd live gestreamd op de Facebookpagina van Wieltjes TV. In de cafétaria van CC De Steiger dat gisteravond voor het eerst na een lange tijd opnieuw open was, werd het optreden ook op groot scherm vertoond. Het was geen stormloop in de cafétaria maar wel een gezellige boel. Helemaal de Wieltjesfeesten vervangen kon dit online optreden uiteraard niet, maar Flip zorgde wel dat we deze editie van de Wieltjesfeesten ook niet snel zullen vergeten.