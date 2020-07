Fietsdieven opgepakt tijdens controle wegens verdacht gedrag VHS

28 juli 2020

10u27 3

De politie van de zone Grensleie heeft zondag twee mannen van Algerijnse origine opgepakt die verdacht worden van ondermeer fietsdiefstallen. Het parket vraagt hun aanhouding.

Het duo, een man van 21 zonder vaste verblijfplaats en een man van 28 uit Roubaix, liep zondag in het oog van de politie omwille van hun verdacht gedrag. Dat gebeurde in Menen. Uit onderzoek bleek intussen dat de twee betrokken waren bij vier diefstallen van elektrische fietsen én een diefstal uit een voertuig. Die feiten deden zich recent voor in Menen en Wevelgem. Verder onderzoek moet duidelijk maken of de twee nog andere feiten op hun kerfstok hebben. De verdachten worden dinsdagnamiddag voor de onderzoeksrechter geleid. Die moet beslissen of ze worden aangehouden.