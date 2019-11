Fiets en kratten drank gestolen na inbraak in garage VHS

24 november 2019

In de Generaal Lemanstraat in Menen werd afgelopen weekend ingebroken in een garage. Dat werd zaterdag kort na de middag gemeld bij de politie. De garagepoort werd opengebroken. De eigenaar stelde vast dat naast enkele kratten drank ook een fiets werd gestolen. Het is niet de eerste keer dat in de garage in kwestie werd ingebroken. De politie is een onderzoek gestart.