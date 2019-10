Festival 4 Friends mag dan toch op huidige terrein blijven Alexander Haezebrouck

08 oktober 2019

16u40 2 Menen Festival 4 Friends mag dan toch op de huidige locatie, het voetbalterrein langs de Grote Molenstraat, plaatsvinden. “Na een goed gesprek met de stad Menen kunnen we toch blijven”, zegt medeorganisator Gaël Agneray.

Na de laatste editie van Festival 4 Friends op één juni bleek dat het voetbalterrein langs de Grote Molenstraat onbruikbaar was. De stad Menen achtte het festival daarvoor verantwoordelijk. Tijdens Festival 4 Friends zijn er optredens en nemen minivoetbalploegen het tegen elkaar op in een tornooi. “We schrokken toen we dat hoorden”, vertelt medeorganisator Gaël Agneray. “Hoe kan een voetbalveld nu vernield worden op één dag? Daarom hebben we de stad Menen aangesproken. Volgens hen konden ze door ons festival pas te laat het nieuwe gras beginnen te zaaien. Daar kwam dit jaar nog eens de extreme droogte bij die ervoor zorgde dat het gras pas heel laat is beginnen te groeien. Ze zullen nu twee maanden vroeger al zaaien en na ons festival een onderhoud van het veld doen. Dat betekent dus dat we kunnen blijven op onze huidige locatie.” De laatste editie van Festival 4 Friends was een succes. Maar liefst 40 voetbalploegen namen het tegen elkaar op in een tornooi. Black Mamba en Green Onions zorgden voor de muzikale sfeer en kwamen zo’n 1.400 festivalgangers vieren. Festival 4 Friends kiest ook elk jaar een goed doel uit. Dit jaar was dat de G-voetbalploeg van KV Kortrijk waarvoor ze onlangs een cheque van 1.000 euro overhandigden. Welk goed doel ze volgend jaar sponsoren is nog niet duidelijk. “Iedereen die wil, kan een voorstel doen”, zegt Gaël.