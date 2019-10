Febe mocht samen met 79 leeftijdsgenoten naar verjaardagsfeest prinses Elisabeth Joyce Mesdag

25 oktober 2019

16u39 1 Menen Febe Strobbe (18) uit Menen is een van de 80 leeftijdsgenoten die vandaag naar het verjaardagsfeest van prinses Elisabeth mocht. Ze loopt school aan tuinbouwschool PTI in Kortrijk.

“Mijn school mocht een aantal leerlingen naar voren schuiven, en twee leerkrachten hebben mijn naam doorgegeven”, vertelt Febe. “Waarom? Omdat ik het enige meisje ben van de klas, denk ik. Het Koninklijk Paleis heeft dan jongeren gekozen uit alle voorgestelde namen, en ik was er dus bij. Gelukkig, want ik vond het eigenlijk best een unieke gelegenheid.”

Febe dook meteen in haar kleerkast, op zoek naar een passende outfit. “Normaal draag ik vooral jeansbroeken en sneakers, maar dat mocht dus niet, zo stond op de uitnodiging. Ik heb dan maar een kleedje van Calvin Klein gekozen. En als geschenkje heb ik een parfum van Si meegenomen.”

De 80 jongeren mochten de speech van Elisabeth vanop de eerste rij bijwonen, samen met enkele ministers en andere hooggeplaatsten. Daarna was het tijd voor de receptie. “Echt met haar kunnen praten, dat kon niet. Maar toch heb ik een goeie indruk van haar gekregen. Ze straalt echt warmte uit, vind ik. En ik had de indruk dat ze uiteindelijk toch gewoon ‘normaal’ wil zijn, zoals alle andere jongeren daar, door de manier waarop ze praatte en vriendelijk naar ons lachtte. Eigenlijk zou ze wel een vriendin van mij kunnen zijn, mocht ze geen prinses zijn en ik leer haar elders kennen. Ik vind het echt een sympathiek meisje.”

Febe poseerde fier mee op de officiële groepsfoto die werd genomen, maar een selfie met de prinses zelf, dat mocht niet.