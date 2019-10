Familie gesneuvelde Britse vliegeniers onthullen gedenkplaat in Lauwe Alexander Haezebrouck

17 oktober 2019

19u48 2 Menen In Lauwe is donderdag een gedenkplaat onthuld aan de Britse vliegeniers George Whitehead en Reginald Griffiths MC die honderd jaar geleden verongelukten tijdens de oorlog. De gedenkplaat staat vlakbij de plaats waar het duo neerstortte en op 20 en 23-jarige leeftijd het leven lieten.

De gedenkplaat is er gekomen nadat twee kleindochters van de zus van de gesneuvelde George Whitehead vorig jaar naar Lauwe kwamen. Volgens hun informatie was er in Lauwe een straat in Lauwe genoemd naar hun grootoom. De zussen moesten teleurgesteld vaststellen dat van die straat geen spoor meer was. En dus besliste de stad Menen om een gedenkplaat te laten plaatsen, vlakbij de plaats waar George Whitehead en Reginald Griffiths MC om het leven kwamen. Het duo steeg op 17 oktober 1918 op vanuit Abeele met hun tweedekker. Hun opdracht was om de Duitsers die zich teruggetrokken hadden langs de overkant van de Leie te lokaliseren. Toen ze ter hoogte van Lauwe kwamen vliegen, werd het Engelse duo toegewuifd door de Lauwenaars die riepen: “De Engelensen zijn daar! Vive les Alliés!”. George en Reginald bedankten zoveel vreugde door enkele rondjes rakelings boven de huizen te vliegen en wuifden terug naar hen met een zegevlagje. De Duitsers hadden de tweedekker van George en Reginald ook gezien en beschoten hun vliegtuig bij een volgende doortocht. Het vliegtuigje vatte vuur en stortte neer op het veld van hoeve Verbrugge in Lauwe. Beide jongemannen van amper 20 en 23 jaar werden nog naar het hospitaal overgebracht, maar waren al overleden. Nu staat dus een gedenkplaat om beide gesneuvelde Britse vliegeniers te eren aan de ingang van het 17-oktoberbos in Lauwe, een deeltje van het preshoekbos dat ter ere van de Britse gesneuvelden werd omgedoopt tot het 17-oktoberbos. De datum waarop ze neerstortten.