Exhibitionist opnieuw veroordeeld

Alexander Haezebrouck

02 september 2020

16u25 2 Menen Een vijftiger uit Menen is voor de tweede keer veroordeeld voor zedenfeiten. Ondanks een eerdere veroordeling masturbeerde hij voor het oog van een vrouw en haar twaalfjarige dochter door het raam van zijn woning.

Een vrouw had op 14 september vorig jaar samen met haar twaalfjarige dochter gezien hoe de man voor zijn raam stond te masturberen in Menen. “Mijn dochter zag ook alles heel duidelijk. Ik heb haar hoofd afgewend. Zo’n praktijken kunnen echt niet”, aldus het slachtoffer. Ook een jaar eerder maakte de man zich al schuldig aan zedenfeiten. In 2018 stond zijn vrouw met ontbloot bovenlijf op de deurdrempel, terwijl de beklaagde haar borsten masseerde. Op die manier hoopte het koppel een derde sekspartner te vinden. De openbare aanklager tilde zwaar aan de feiten. “Hij heeft niets geleerd uit zijn eerdere veroordeling. Zijn probatie en dus ook zijn begeleiding was nog maar pas afgelopen en hij pleegde al weer nieuwe feiten. Heel zorgwekkend dus”, aldus de procureur.

De man ontkende het masturberen aan zijn raam. Uit doktersattesten moet blijken dat de man geen erectie meer kan krijgen. De rechter achtte beide feiten bewezen. De beklaagde kreeg een celstraf van vier maanden. Daarnaast is hij voor drie jaar zijn burgerrechten kwijt en werd hem een verbod opgelegd om nog een functie uit te voeren waarbij hij gezag heeft over kinderen.