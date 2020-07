Ex-cafébaas en dorpsfiguur Danny Ramaut (77) overleden Alexander Haezebrouck Maxime Petit

06 juli 2020

10u59 62 Menen Voormalig cafébaas van De Nieuwe Prins in Menen, Danny ‘Ramote’ Ramaut is afgelopen vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden. Danny was 40 jaar cafébaas en een bekend dorpsfiguur in Menen. “Net op zijn verjaardag is hij overleden”, vertelt zijn zoon Francis Ramaut.

“Mijn vader had de laatste tijd last van hart- en longproblemen”, vertelt zoon Francis Ramaut. “Vorige week maandag werd hij opgenomen in het ziekenhuis en daar is hij gebleven.” Danny Ramaut baatte zo’n 40 jaar lang het café De Nieuwe Prins in de Bruggestraat in Menen uit, tot in 2015. “Hij was ook meer dan 25 jaar lang actief bij de brandweer waar hij het tot sergeant schopte”, vertelt Francis. Danny was ook een bekend en belangrijk figuur in het volleybalmilieu in Menen. Hij was speler, trainer en bestuurslid van het vroegere Smashing Club Menen. “Hij was destijds één van de voorstanders om de fusie door te voeren”, vertelt Francis. “Verder was mijn vader ook een erg gekend dorpsfiguur in Menen. Hij kende alle cafés en restaurants, en iedereen kende hem. Hij heeft altijd gezegd dat hij een goed leven heeft gehad, maar hij was nu volledig op.” Danny Ramaut was gehuwd met Rosy Mortier. De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag plaats in de aula van het uitvaartcentrum op de begraafplaats van Menen. Dat zal in beperkte kring zijn vanwege de coronamaatregelen. Naast zijn echtgenote laat Danny Ramaut ook nog twee kinderen en zeven kleinkinderen na.