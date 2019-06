Erotische boetiek opent in pand waar je sekspop

kan huren Erik De Block

05 juni 2019

13u58 40 Menen Op de hoek van de Poedermagazijnstraat en Ostenstraat ging maandag de erotische boetiek Erotopia open. Zaakvoerster Rica Dobbelaere is er nooit alleen, want ze verhuurt er ook sekspoppen.

“Zeventien jaar geleden ben ik begonnen met homeparty’s met ‘erotische speeltjes’ en zo kreeg ik de smaak te pakken”, lacht Rica Dobbelaere. Ze baatte 8 jaar lang privésauna Daydream uit in de Bruggestraat. “Daar ben ik begin 2016 mee gestopt. Dit handelspand, vroeger buurtwinkel ’t Wielke, stond toen te koop. We kochten het en beslisten later om hier sekspoppen te verhuren. Dat idee kreeg ik nadat ik een reportage zag op televisie over het fenomeen.”

Wie een pop wil huren bij Erotopia, maakt eerst een afspraak. Rica verhuurt een aantal vrouwelijke poppen en één mannelijk exemplaar. “Geen zorgen, na het gebruik behandel ik die poppen grondig”, geeft Rica nog mee. Een half uur genot kost 80 euro, voor een uurtje betaal je honderd euro.

Assortiment

In de nieuwe winkel op de benedenverdieping verkoopt Rica sinds maandag seksspeeltjes, lingerie, erotische boeken en attributen voor wie houdt van sm en bondage. “Het assortiment wordt nog verder uitgebreid. Als er vraag naar is, dan wil ik in mijn winkel ook wel een homeparty organiseren, bijvoorbeeld voor een vrijgezellenfeest. Onze prijzen zijn zeker niet duur. Met die democratische prijzen wil ik de concurrentie aangaan met bestellingen via internet. ” Erotopia is open van 10 tot 18 uur, behalve op sluitingsdagen zondag en woensdag.

Erotopia is open van 10 tot 18 uur, gesloten op woensdag en zondag. Meer info: www.mitiendadolls.com.