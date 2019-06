Erotische boetiek nieuw aanbod onder belevingskamer met luxe sexpoppen:

“Zo’n pop ‘zegt nooit nee’ Erik De Block

05 juni 2019

13u58 0 Menen Op de hoek van de Poedermagazijnstraat en Ostenstraat ging de erotische boetiek Erotopia open. Zaakvoerster Rica Dobbelaere is er nooit alleen want ze is altijd in het gezelschap van de sexpoppen Mitiendadolls. ““In april vorig jaar ben ik boven begonnen met een belevingskamer met luxe sexpoppen”, vertelt Rica. “Nu is er sedert maandag op het gelijkvloers ook een winkel.

In de Bruggestraat in Menen baatte Rica Dobbelaere acht jaar lang privésauna Daydream op. “Zeventien jaar geleden ben ik begonnen met homeparty’s met ‘erotische speeltjes’ en kreeg ik daar de smaak te pakken”, lacht Rica. “Begin 2016 ben ik gestopt met de sauna. Dit handelspand stond te koop. Vele jaren bevond zich hier buurtwinkel ’t Wielke. We kochten het maar wisten niet direct wat ermee te doen. Het was niet evident om op een idee te komen. Ooit zag ik op televisie een reportage over zo’n sexpoppen en ben beginnen zoeken op het internet.”

“Er is in mijn winkel voor elk wat wils: van dildo’s, vibrators, lingerie en erotische snoepjes tot massageolie, een chocoladen penis, maskers, kousen en voor de liefhebbers van sm een heel rek met bondage. Er zijn ook heel wat tweedehands erotische boeken te koop. Het assortiment wordt nog verder uitgebreid. We verkopen ook cadeaubons. Als er vraag naar is, dan wil ik in mijn winkel ook wel een homeparty organiseren. Bijvoorbeeld voor een vrijgezellenfeest. Onze prijzen zijn zeker niet duur. Met die democratische prijzen wil ik de concurrentie aangaan met bestellingen via internet. Daardoor neem ik geen grote winstmarges.”

“In mijn winkel wil ik me vooral focussen op die poppen. Ik ben in ons land de eerste winkel die zo’n poppen verkoopt. Die poppen bestel ik in het buitenland en bestaan uit een metalen skelet en silicone. Die poppen kan men plooien en draaien in alle mogelijke ‘standjes’. Zo’n pop ‘zegt nooit nee’. “ (lacht)

Er is een divers aanbod. Van Zoë en Sarah tot Fanny. “Met Tom is er een man voor de vrouwen of homo’s”, zegt Rica. “De prijzen variëren van 999 euro tot de duurste 2.050 euro. Het lichaam van zo’n pop voelt precies aan als ‘echt’. Mijn klanten voor de belevingskamer zijn divers. Van een twintiger tot een zeventiger. Niet iedereen heeft of wil een vrouw. Of mag thuis met zijn partner niet doen wat hij wil en wil niet naar de ‘meisjes’ gaan.”

“Er komen hier ook mannen van wie hun echtgenote ernstig ziek is. De behoefte naar seks is er bij die mannen wel en bied ik hen hier een goed alternatief aan. Op die manier plegen ze tegenover hun zieke partner geen bedrog. Er zijn veel klanten die het hier proberen voor de kick. Na het gebruik behandel ik die poppen. Het is zeer hygiënisch, meer dan een wasbeurt. Er is veel werk aan. Echt waar. Men dus niet bang zijn om hier een ziekte op te lopen.”

“Wie naar de belevingskamer komt, maakt een afspraak. De klant kiest vooraf een pop en ik zet ze dan in orde. Een half uur genot kost 80 euro, een uur honderd euro.”

Erotopia is open van 10 tot 18 uur, gesloten op woensdag en zondag. Meer info: www.mitiendadolls.com.