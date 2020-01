Er komt dan toch geen derde windmolen op bedrijventerrein Grensland Alexander Haezebrouck

15 januari 2020

15u11 0 Menen Er komt verrassend genoeg dan toch geen derde windmolen op het bedrijventerrein Grensland. Nochtans waren de Stad Menen en Nv Grensland Power eind november nog tot een akkoord gekomen na een jarenlange discussie. Grensland Power wilde toen zo snel mogelijk beginnen met de werken, maar ziet er nu toch van af.

“Tegen september of oktober moet de derde windmolen er staan”, klonk het eind november nog bij Nv Grensland Power. Nu blijkt dat die derde windmolen waar na jaren getouwtrek er eindelijk een akkoord was, er nu toch niet komt. Een duidelijke reden geeft Grensland Power er niet aan. Volgens hen komt de derde windmolen er niet wegens bedrijfseconomische redenen. Zowel buurtbewoners als de stad Menen protesteerden de afgelopen jaren meermaals tegen de komst van een derde windmolen op het bedrijventerrein Grensland in Menen. Die jarenlange discussies hebben volgens de Stad Menen in november tot een betere deal geleid na bemiddeling tussen de partijen. Er werden voor de nieuwe en de bestaande windturbines bijkomende voorwaarden opgelegd over het geluid en de slagschaduw. Zo moesten er versneld dempers geplaatst worden op de twee bestaande windmolens. Ook zouden de turbines uitgerust worden met trillings- en temperatuursensoren, een specifiek ijsprotocol, een performante interne veiligheidsprocedure en een bliksemafleider. Mochten deze engagementen niet worden nageleefd door Grensland Power kon een schadevergoeding van 5.000 euro opgelegd worden. Of die overeenkomsten nu ook blijven gelden nu de derde windturbine er niet komt, is nog onduidelijk. Mogelijk verdwijnt alles in de prullenmand.