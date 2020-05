Enkele tientallen arbeiders geëvacueerd tijdens brand in lasafdeling ’t Veer VHS

06 mei 2020

19u31 12 Menen In het maatwerkbedrijf ’t Veer, langs de Industrielaan in Menen, brak woensdag brand uit in de lasafdeling. De schade bleef beperkt, niemand raakte gewond.

Kort voor de middag ontstond brand in de afzuiginstallatie waarop alle lasmachines zijn aangesloten. Een filter vatte vuur. Dat ging gepaard met nogal wat rookontwikkeling. Het sprinklersysteem zorgde ervoor dat de brand niet kon uitbreiden. De brandweer was het vuur snel meester. Intussen hadden enkele tientallen werknemers het bedrijf verlaten. Zij volgden de bluswerken op een afstand. De brandschade bleef beperkt, net als de gevolgen voor de productie in het bedrijf.