Elektrische schroefmachines gestolen uit geparkeerde auto VHS

26 mei 2019

17u42 0

Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee elektrische schroefmachines gestolen uit een geparkeerde wagen. Dat gebeurde langs de Bedevaartweg in Rekkem. De eigenaar, die in de Bedevaartweg woont, stelde zaterdagvoormiddag vast dat het links achteraan een raampje van zijn Peugeot 206 was ingeslagen. De man deed aangifte bij de politie.