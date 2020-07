Elektrische fietsster opgeschept door auto en zwaargewond Alexander Haezebrouck

02 juli 2020

Op het kruispunt van de N58 en de Dronckaertstraat in Rekkem is een 44-jarige vrouw uit Menen die onderweg was met een elektrische fiets zwaargewond geraakt bij een ongeval. De vrouw reed op de Dronckaertstraat in de richting van Lauwe toen het fout liep. Een 50-jarige bestuurster van een Volkswagen wou vanuit de Dronckaertstraat de N58 links opdraaien en zag daarbij de fietsster niet. Het slachtoffer belandde op de voorruit van de auto en liep zware verwondingen. De 44-jarige vrouw uit Menen werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze momenteel op de dienst intensieve zorgen verzorgd wordt. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren ter hoogte van het ongeval.