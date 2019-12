Elektrische fiets gestolen uit garage AHK

01 december 2019

In de Basse Censestraat in Menen is afgelopen weekend een elektrische fiets gestolen uit een garage. De dief knipte de ketting door om de fiets te kunnen meenemen en greep ook drie bidons wasverzachter mee uit de garage. De diefstal gebeurde tussen zaterdagmiddag 12 uur en zondagmorgen 5.30 uur. De politie onderzoekt de zaak. Voorlopig ontbreekt van de dief elk spoor.