Eerste van vier pop-upzomerbars van jeugdraad opent nu zondag in Bois de Boulogne Alexander Haezebrouck

07 juli 2020

16u32 0 Menen Jeugdraad De Klinke organiseert deze zomer vier zomerbars verspreid in de stad. “We zorgen voor een gevarieerd aanbod, zowel qua locatie als qua concept”, vertelt covoorzittter Nicky Mwiza. De eerste zomerbar opent komende zondag in Bois de Boulogne.

“We proberen er een ‘chille’ namiddag van te maken met taart, koffie, bier en wijn”, vertellen voorzitters Nicky Mwiza en Louis Quartier van jeugdraad De Klinke. Bezoekers zijn welkom vanaf 15 uur tot en met 20 uur in Bois de Boulogne. Op donderdagavond 23 juli gaat de tweede zomerbar door. “Dan zullen we het iets later maken, maar de locatie is nog niet bekend. We wilden het graag in en rond het vroegere jukeboxmuseum organiseren, maar we kregen de eigenaar niet te pakken. Op zaterdag 15 augustus staat de derde zomerbar gepland op het Sint-Jozefsplein in de barakken. “Hier is het de bedoeling dat wij voor de accommodatie zorgen en dat mensen uit de barakken zelf voor de invulling zorgen. Hier willen we ook in het bijzonder inzetten op entertainment voor kinderen op het plein met de speelelementen.” Om de zomer af te sluiten wordt de vierde zomerbar georganiseerd op zaterdag 29 augustus aan CC De Steiger. “Hier willen we graag al om 10 uur beginnen, om het publiek van de bibliotheek te kunnen aantrekken.”

Coronaproof

De zomerbars zullen uiteraard volledig volgens de coronamaatregelen doorgaan. “We voorzien een plannetje met hoe we onze tafels en stoelen zullen zetten zodat iedereen in zijn eigen bubbel kan komen genieten van de zomerbar”, zegt Nicky Mwiza. “We staan in nauw contact met een schepencollege, de jeugddienst en de technische dienst van de stad. We hebben het Covid event risk model van de Vlaamse Overheid ingevuld en daaruit bleek dat we voor onze evenementen code groen kregen, mits het toepassen van een aantal veiligheidsmaatregelen. We rekenen ook op het verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen zelf. Als alle stoelen bezet zijn, zullen we ook geen extra volk meer toelaten. De jeugdraad organiseerde vorige zomers ook telkens zomerbars. Vorig jaar werden 8 zomerbars georganiseerd in samenwerking met verschillende jeugdverenigingen uit Menen en Rekkem.