Eerste pintjes Café Central in Rekkem getapt: “Ze smaken enorm. Dit hebben we toch gemist, ja” Alexander Haezebrouck

08 juni 2020

01u19 14 Menen Enkele cafés in Vlaanderen openden zondagnacht om middernacht hun deuren nu ze opnieuw open mogen gaan. Zo ook Café Central in Rekkem, waar meteen een handvol klanten aan de deur stonden. “We hebben meteen een meter besteld, dit hebben we toch gemist ja”, klinkt het.



Voor cafébaas Tiele Van Simaeys (26) van Café Central in Rekkem mocht de sluiting van de cafés niet veel langer duren. “De enorme drang opnieuw open te gaan is enorm”, vertelt hij. “Dat is ook waarom we beslist hebben om nu toch al een uurtje te openen. Tot mijn verrassing stonden er ook enkele klanten te wachten aan de deur. De eerst pintjes zijn meteen getapt en geserveerd, dat doet enorm veel deugd. Tegelijkertijd is dit ook een goed oefenmoment om te zien hoe het zal verlopen vanaf vandaag.”

Ook de klanten zijn enorm opgelucht dat ze opnieuw in hun favoriete café pintjes kunnen drinken. Jonathan Vandenbulcke, Thijs Spillebeen en Jens Deltour stonden te popelen om opnieuw een pintje te drinken op café. “Dit hebben we toch gemist, ja”, zegt het drietal in koor. “We hebben meteen een meter besteld, wellicht zullen dat er drie zijn dit eerste uurtje dat we op café zitten. Af en toe hebben we eens gestopt aan een tankstation om iets te drinken, maar dat is toch niet hetzelfde.”