Eerste LNG station van Pitpoint in België in Rekkem Alexander Haezebrouck

06 juni 2019

14u40 0 Menen Op de industriezone LAR in Rekkem is donderdagmorgen het eerste LNG (Liquefied Natural Gas) tankstation van Pitpoint geopend. “LNG is een milieuvriendelijkere brandstof op gas voor vrachtwagens”, zegt directeur Jan Willem Drijver van Pitpoint.

“We hebben speciaal voor Rekkem gekozen omdat de ligging heel interessant is”, vertelt directeur Jan Willem Drijver van de tankstationbouwer Pitpoint. “Vlakbij de autosnelweg en de Franse grens. LNG is aardgas waar we ook thuis mee koken. Alleen is het vloeibaar gemaakt en kan je er dus mee tanken en het is beter voor het milieu.” Ook burgemeester Eddy Lust (Open VLD) is erg blij met de komst van het tankstation “We hebben als gemeentebestuur de ambitie om het lokaal transport te verschonen. Met de opening van dit station is dat al een stap in de goeie richting.”