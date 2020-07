Eerste fysieke gemeenteraad in CC De Steiger in Menen Alexander Haezebrouck

Ook in Menen is er opnieuw een fysieke gemeenteraad. Woensdagavond ging ze voor de gelegenheid door in CC De Steiger. De gemeenteraadszaal in het stadhuis is niet groot genoeg, zodat iedereen voldoende afstand kan houden.

CC De Steiger was woensdagavond het decor voor de gemeenteraad in Menen. Er werden microfoons en handgel voorzien. De tafels stonden op een veilige afstand van elkaar. Door de coronacrisis en de daaropvolgende lockdown werd de gemeenteraad op 1 april uitgesteld naar 6 mei. De stad organiseerde toen voor het eerst in haar geschiedenis een digitale gemeenteraad. De burgemeester en schepenen bevonden zich toen in de gemeenteraadszaal. De raadsleden konden via een scherm van thuis uit of vanuit een ander lokaal in het stadhuis meevolgen en mee debatteren. De pers kon ook meevolgen in de gemeenteraadszaal. Op 3 juni werd een tweede digitale gemeenteraad gehouden, pers en publiek konden dan de gemeenteraad live volgen via het YouTubekanaal van de stad Menen. De livestream was deze keer niet aanwezig, maar komt wellicht terug van zodra de gemeenteraad opnieuw in de gemeenteraadszaal zal doorgaan.