Eerste digitale snelheidsborden in Menen Alexander Haezebrouck

27 juni 2019

15u38 4 Menen Het eerste digitale snelheidsbord In Menen staat sinds een week in de Murissonstraat in Rekkem. De komende maanden zullen op nog plaatsen digitale snelheidsborden verschijnen. De stad investeert hiervoor 7.500 euro.

Ook Menen moet mee in het ondertussen al een tijdje lopende digitale tijdperk en dus was het dringend tijd om ook de eerste digitale snelheidsborden te plaatsen. “De borden kunnen de snelheid meten en vergelijken met de toegelaten snelheid”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (sp.a). “Daarna tonen ze de bestuurder of ze zich aan de toegelaten snelheid houden of ze te snel rijden. Alle data blijft trouwens ook beschikbaar voor de interne diensten van de stad. Zo krijgen we een correct beeld van het aantal voertuigen en de snelheidsovertredingen. Op basis van die statistieken kunnen we dan met kennis van zaken beslissen welke snelheidsbeperkende ingrepen zinvol zijn. Bovendien kunnen we na de invoering van dergelijke maatregelen, dankzij die borden, ook meten hoe effectief die ingrepen zijn.”

Hotspots

Het eerste snelheidsbord werd niet zomaar in Rekkem geplaatst. “Toen we onze beleidsnota in Rekkem kwamen voorstellen op 24 mei, bleek vooral verkeersveiligheid een grote bezorgdheid van de Rekkemnaren. In de komende maanden worden nog digitale snelheidsborden geplaatst in Menen. Het systeem werkt op een zonnepaneel en kan dus makkelijk geïnstalleerd worden op een paal. “In eerste instantie zijn een aantal hotspots en schoolomgevingen uitverkoren”, zegt schepen Roose. Ken je als inwoner zelf locaties waar je het nuttig vindt om chauffeurs te sensibiliseren met behulp van deze borden? Mail dan gerust naar info@menen.be met als onderwerp ‘Digitaal snelheidsbord’.