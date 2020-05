Eerste digitale gemeenteraad in Menen, nog geen livestream Alexander Haezebrouck

07 mei 2020

15u20 0 Menen Ook in Menen was er woensdagavond een historisch moment aangebroken. Voor het eerst in de geschiedenis van de stad ging de gemeenteraad digitaal door. De burgemeester en schepenen zaten wel op een veilige afstand van elkaar in de gemeenteraadszaal, ook enkele raadsleden bleven in het stadhuis mocht er technisch iets fout lopen.

Wennen was het nu ook voor de burgemeester, schepenen en raadsleden van Menen nu voor het eerst de gemeenteraad volledig digitaal werd georganiseerd. Allemaal stonden ze in contact met elkaar via een videochat om te debatteren en te stemmen. De burgemeester en schepenen zaten wel allemaal samen in de gemeenteraadszaal, op een veilige afstand van elkaar. Een livestream waar het publiek de gemeenteraad live kan mee volgen, was er nog niet. “Dit was voor ons allemaal de eerste keer en we moeten er nog leren mee omgaan”, vertelt voorzitter Tom Vlaeminck (Open VLD). “Omdat we ook niet openbare zittingen hebben, moeten we nog bekijken hoe we dat gaan oplossen in de toekomst.” Om de openbaarheid van de gemeenteraad te garanderen kon de pers de gemeenteraad ook bijwonen in de gemeenteraadszaal, ook op een veilige afstand van elkaar. “De raadsleden konden kiezen om van thuis uit de gemeenteraad mee te volgen of in een ander lokaal in het stadhuis waar technische assistentie bij problemen niet ver weg was.” De gemeenteraad verliep technisch redelijk vlot. Alleen raadslid Philippe Mingels (Groen) had problemen met zijn microfoon. Er zat erg veel ruis op en op een bepaald moment werd zijn stem ook vertraagd. Mingels zat in een lokaal in het stadhuis en verplaatste zich naar een andere computer, daarmee was het probleem opgelost.