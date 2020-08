Eerste antiekmarkt verloopt volgens scenario: “We doen door tot minstens eind augustus” Alexander Haezebrouck Maxime Petit

02 augustus 2020

19u18 4 Menen Bijna alle evenementen in Groot-Menen werden afgelast omwille van de coronacrisis maar de antiekmarkt op het pleintje over de Leiebrug in de Barakken hield wel stand. “De veiligheid van de bezoekers en de marktkramers werd op elk moment gegarandeerd”, stelt organisator Marc Buyck.

Zo’n twintigtal marktkramers verzamelden zondag voor het eerst in de Barakken voor de antiekmarkt. Al mag het woord antiek wel heel ruim geïnterpreteerd want je kon er zelfs kleren op de kop tikken. De markt lokte meteen wat volk maar van een overrompeling was er op geen enkel moment sprake. “Gelukkig”, zegt organisator Marc Buyck. “Het was vandaag door het verlof sowieso al rustiger dan de voorbije weken in de Barakken en dat gaf ons de mogelijkheid om een goede en veilige start te nemen. Er is een parcours met looplijnen uitgestippeld, de bezoekers moeten hun handen ontsmetten en er kunnen maximaal 90 mensen tegelijkertijd binnen. Iedere bezoeker krijgt een jeton die hij bij de uitgang weer moet afgeven. Zo weten we telkens exact hoeveel mensen er zich in de afgebakende zone bevinden.” De politie was in grote getale aanwezig en hield ook een oogje in het zeil.

“Ik ben zeer tevreden over onze eerste antiekmarkt. Ik denk dat de marktkramers redelijk goed verkochten en de bezoekers reageren ook positief. Tot eind augustus zullen er hier elke zondagmiddag tussen een twintigtal antiekkraampjes staan. We hopen echter dat onze vergunning verlengd wordt”, besluit Marc Buyck.